Прем’єр Чорногорії заявив про готовність приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії

Уряд Чорногорії декларує безумовну готовність приєднуватися до всіх без винятку рішень ЄС, навіть якщо вони йдуть у розріз із дружніми стосунками цієї країни з Росією.

Про це заявив прем’єр-міністр Чорногорії Міло Дуканович під час прес-конференції в Брюсселі з нагоди чергового раунду переговорів про вступ до ЄС, повідомляє кореспондент Європейської правди.

"Рішення про приєднання до санкцій було для нас непростим, враховуючи наші дуже добрі стосунки з Росією", - зазначив він.

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"Крім того, ми добре знаємо, що таке санкції, адже Чорногорія сильно постраждала в 90-х роках, коли санкції було запроваджено проти Югославії, що тоді розвалювалася. Але ми хочемо стати повноправним членом ЄС. Тому ми вирішили, що приєднуємося до всіх рішень ЄС, навіть коли нам не подобається суть", - заявив він.

"Ми розуміємося, що це – не те місце, коли можливо коливатися, обираючи кращі варіанти", - підкреслив Дуканович.