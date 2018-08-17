Бенксі про платну виставку його картин у Росії: «Що це в біса таке?»

Таємничого британського художника обурило, що за те, щоб подивитися на його роботи, вимагають гроші.

Вуличний художник Бенксі обурився проведенням виставки його робіт в Москві. Він наголосив, що ніколи б не взяв гроші з людей за те, щоб вони могли подивитися на його мистецтво.

Як пише The Guardian, найбільш неоднозначною виставкою цього літа у столиці Росії була експозиція графіті Бенксі. Зокрема, відвідувачам пропонували подивитися на оригінальне полотно «Мони Лізи» і ще 25 робіт, які дійсно написав таємничий британський художник. Організатор виставки Олександр Начкебія заявив, що вона «одна в своєму роді».

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Вона проходить в Центральному будинку художників в Москві. Її відвідали вже 200 тисяч відвідувачів за два місяці. Але показ, як виявилося, відбувся навіть без відома самого автора робіт. В мережі сам Бенксі прокоментував фото з російської виставки так: «Якого біса, що це таке?». Коли йому сказали, що люди платять 20 фунтів стерлінгів за те, щоб подивитися на його картини, художник був роздратований.

«Як би ж це було смішно. Який антонім до LOL?» - написав він.

Спонсорами виставки виступила ціла низка російських великих компаній, серед яких мобільний оператор МТС. «Лабораторія Касперського» стала партнером виставки, а низка російських великих ЗМІ – інформаційними партнерами.

«Ви ж розумієте, що до мене це не має ніякого відношення, правда? Я б нізащо не брав гроші з людей за те, що вони побачили моє мистецтво», - написав Бенксі онлайн.

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Організатори виставки теж публічно заявили, що автор не причетний до виставки його ж робіт. Начкебія в інтерв’ю для російського телебачення зізнався, що він не говорив з Бенксі чи з його представником про виставку.

«Бенксі завжди проти виставок, які він не організовує сам. Щодо нього, я можу сказати, що він досі працює на вулицях, він досі повстанець, досі робить дуже актуальні і гострі роботи. Тому, гадаю, для нього це не важливо», - сказав російський організатор.