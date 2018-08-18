Сатаністи поставили в Арканзасі статую диявола, вимагаючи релігійної свободи (відео)

Після мітингу сатаністи прибрали статую Бафомета, адже встановлення будь-якого монумента в штаті вимагає спеціального дозволу.

У штаті Арканзас прихильники "Церкви Сатани" під час мітингу встановили перед Капітолієм двометрову бронзову статую Бафомета.

Про це повідомляють Associated Press та KATV.

Кілька десятків протестувальників зібралися в місті Літтл-Рок із гаслами, що закликають відокремити церкву від держави. Приводом для цього став намір законодавців штату встановити в Капітолії пам'ятник Десяти Заповідей.

Сатаністи вважають, що для дотримання релігійного плюралізму та свободи слова поруч треба поставити статую Бафомета, що демонструватиме релігійну толерантність.

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Учасники акції привезли двометрову бронзову статую Бафомета - міфічної істоти з головою козла, копитами, рогами і крилами, що сидить на троні з пентаграмою в оточенні усміхнених дітей.

Під час мітингу перед присутніми виступили кілька ораторів, у тому числі один із засновників "Церкви Сатани".

"Якщо у вас буде один релігійний пам'ятник, то вам доведеться відкрити ще і для інших. Якщо ви проти – просто не встановлюйте жодного", - заявив організатор мітингу.

Відзначається, що після мітингу протестувальники прибрали статую Бафомета, адже встановлення будь-якого монумента в штаті вимагає спеціального дозволу. Тим не менш, сатаністи обіцяють домагатися виконання своїх вимог у суді.

Відео: KATV

Сенатор штату Арканзас Джейсон Рейперт від Республіканської партії засудив пропозицію сатаністів. "Що б ці екстремісти не стверджували, скоріше пекло замерзне, ніж цій образливої статуї доведеться зайняти постійне місце на території Капітолію", - написав він у Facebook.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сатанинська церква США подала до суд на штат Арканзас, стверджуючи, що пам'ятник Десяти Заповідей, нещодавно встановлений на території Капітолію штату, є неконституційним і дискримінаційним.

Довідка. Бафомет - астральне божество, ідол. У середні століття прокляту дьяволицу "Бафомет" називали дружиною проклятого сатани. Зображення Бафомета є символом сатанізму. Слово «Baphomet», прочитане справа наліво «Temohpab», є нотариконом наступної формули: «Templi omnium hominum pacis abbas», — що в перекладі з латини означає: «настоятель храму миру всіх людей»

Церква Сатани - перша офіційно зареєстрована організація, яка заявила про сатанізм як свою ідеологію, при цьому під сатанізмом розуміється не «класичне» поклоніння дияволу, а свобода від християнських догм. На даний момент серед сатаністських організацій Церква Сатани володіє найрозвинутішою та найсильнішою інтернаціональною структурою. Офіційним символом Церкви Сатани є печатка Бафомета.