Ізраїль закрив перехід через КПП на кордоні із сектором Газа

Кордон можуть перетнути лише ті, хто потребує медичної допомоги, і жителі Палестинської автономії, які бажають повернутися в Газу.

Ізраїль закрив контрольно-пропускний пункт (КПП) «Ерез» на кордоні з сектором Газа через протести в прикордонній зоні.

Як повідомляє Радіо Свобода, зараз кордон можуть перетнути лише ті, хто потребує медичної допомоги, і жителі Палестинської автономії, які бажають повернутися в Газу.

Про терміни відновлення роботи КПП поки що не повідомляється.

На кордоні Ізраїлю і сектору Газа залишаються відкритими два КПП. Обидва вони призначені для перевезення вантажів.

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Напередодні палестинський лідер Махмуд Аббас закликав жителів автономії до «ненасильницького опору» ізраїльській владі, щоб домогтися незалежності регіону. Він також зазначив, що Палестинська автономія бойкотуватиме контакти зі США, якщо Вашингтон не змінить свого рішення про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима.

30 березня на кордоні між сектором Газа й Ізраїлем палестинці почали багатоденну акцію протесту «Великий марш повернення». За словами організаторів акції, вони хочуть привернути увагу до долі жителів автономії, які, як стверджується, не можуть повернутися в оселі своїх предків на території Ізраїлю.

Перед відкриттям посольства США в Єрусалимі 14 травня протести поновилися з новою силою. Протестувальники палили покришки і кидали каміння в ізраїльських солдатів. Ізраїль заявив, що діє в порядку самооборони для захисту своїх кордонів. Рада Безпеки ООН засудила дії ізраїльтян.

Ескалація конфлікту відновилася в ніч на 9 серпня. Тоді з сектора Газа в бік Ізраїлю випустили 180 ракет. У відповідь ізраїльські військові завдали удару по 150 цілях в палестинському анклаві.

З початку протестів загинуло щонайменше 200 палестинців, дві тисячі дістали поранення. Влада Ізраїлю покладає відповідальність за загибель людей на ХАМАС.