Парламент Греції не зміг обрати президента у першому турі

За єдину кандидатуру колишнього єврокомісара з питань захисту довкілля Ставроса Дімаса проголосували 160 депутатів з присутніх 295 парламентарів, передає DW.DE. Для обрання були необхідні 200 голосів.

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Другий тур відбудеться 23 грудня. Якщо кандидат не отримає й у другому турі необхідної кількості голосів, буде призначено третє голосування, яке відбудеться 29 грудня. Кандидат в президенти повинен буде знайти підтримку 180 депутатів. У випадку провалу третього туру парламент буде розпущено і оголошені дострокові вибори.

У дострокових виборах зацікавлена ліва опозиційна партія SYRIZA на чолі з Алексисом Ціпрасом, яка, згідно з опитуванням, набуває популярності у Греції. Нагадаємо, попередньо голосування з обрання президента було заплановане на лютий 2015 року, однак минулого тижня перенесене через спробу таким чином усунути політичну невизначеність в країні. Грецька влада нині проводить з міжнародними кредиторами переговори, які останнім часом зайшли в глухий кут.