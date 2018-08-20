США можуть змінити правила санкцій проти РФ - Bloomberg

Зокрема, законопроект передбачає санкції щодо нового суверенного російського боргу.

У США можуть внести зміни в регламент антиросійських санкцій для того, щоб мінімізувати шкоду від них для глобальної економіки. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дії конгресу США з попередження потенційного втручання Росії в американські проміжні вибори у листопаді, ймовірно, будуть змінені, щоб звести до мінімуму ненавмисні наслідки для глобальної економіки від жорстких «автоматичних санкцій» проти Москви.

Читайте такожWashington Post: Манафорт допоміг зруйнувати Україну

«Ми хочемо переконатися, що економічний збиток буде максимальний навколо російської економіки, а побічні ефекти будуть обмеженими», — заявив сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлен.

Холлен і його колега-республіканець Марко Рубіо в січні внесли законопроект на розгляд у конгрес, який передбачає введення антиросійських санкцій у разі, якщо директор Національної розвідки США Ден Коутс укладе, що Москва таки робить спроби втручання у виборчий процес.

Зокрема, законопроект передбачає санкції щодо нового суверенного російського боргу.

Чиновники з міністерства фінансів США очікують, що санкції щодо боргу знизять зростання російської економіки, збільшать навантаження на банківський сектор і приведуть до відповідних дій Росії проти інтересів США.