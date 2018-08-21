Прожив півстоліття у лісах: "радянський Тарзан" помер в Австралії

Чоловік жив у дикій природі до 2012 року, після чого був поміщений в будинок престарілих.

"Радянський тарзан" Михайло Фоменко помер у віці 88 років, повідомляє Daily Mail з посиланням на його сестру Інесу.

Згідно з поширеною версією, Фоменко народився в сім'ї грузинської княжни Єлизавети Мачабелі і радянського спортсмена Данила Фоменка. В кінці 1930-х років сім'я втекла до Китаю, а потім до Австралії.

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У Сіднеї Михайло Фоменко почав займатися спортом і навіть потрапив в Олімпійську збірну Австралії з легкої атлетики, проте в 1950-х він вирішив усамітнитися і жив у лісах на півночі країни, де полював на крокодилів і кабанів. Через це Фоменко отримав прізвисько «Тарзан».

Зазначається, що чоловік жив у дикій природі до 2012 року, після чого був поміщений в будинок престарілих.