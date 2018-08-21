У Швеції внаслідок зіткнення із птахом розбився винищувач

17:03, 21 серпня 2018
Світ
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Винищувач Saab JAS 39 Gripen / фото nationalinterest.org

Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на Sveriges Radio.

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Літак шведських ВПС розбився в поселенні Роннебю. Пілот устиг катапультуватися, його госпіталізували.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст розповів, що пілот  усе зробив так, як повинен був у цій ситуації. Він також відзначив дії рятувальників, які змогли його швидко знайти.

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Теги: #винищувач#катастрофа#Швеція