У Швеції внаслідок зіткнення із птахом розбився винищувач

Літак шведських ВПС розбився в поселенні Роннебю. Пілот устиг катапультуватися, його госпіталізували.

21 серпня у Швеції винищувач Saab JAS 39 Gripen розбився після зіткнення із птахом.

Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на Sveriges Radio.

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Літак шведських ВПС розбився в поселенні Роннебю. Пілот устиг катапультуватися, його госпіталізували.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст розповів, що пілот усе зробив так, як повинен був у цій ситуації. Він також відзначив дії рятувальників, які змогли його швидко знайти.