У Швеції внаслідок зіткнення із птахом розбився винищувач
17:03, 21 серпня 2018Світ
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Літак шведських ВПС розбився в поселенні Роннебю. Пілот устиг катапультуватися, його госпіталізували.
Винищувач Saab JAS 39 Gripen / фото nationalinterest.org
21 серпня у Швеції винищувач Saab JAS 39 Gripen розбився після зіткнення із птахом.
Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на Sveriges Radio.
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Літак шведських ВПС розбився в поселенні Роннебю. Пілот устиг катапультуватися, його госпіталізували.
Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст розповів, що пілот усе зробив так, як повинен був у цій ситуації. Він також відзначив дії рятувальників, які змогли його швидко знайти.
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