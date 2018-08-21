США обклали Росію новими санкціями за спроби обійти низку старих

Під санкції потрапили власники російських кораблів, а також компанії, які допомагали обійти попередні обмеження тим, хто потрапив в "чорний список" раніше.

США наклали санкції проти власників шести російських кораблів, які допомагали транспортувати пальне в Північну Корею. Хоча міжнародні санкції ООН забороняють це робити.

Як повідомляє Bloomberg, дві транспортні компанії з Владивостока порушили санкції США і ООН проти КНДР. Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.

«Наслідки за порушення цих санкцій будуть лишатися в силі до тих пір, поки Північна Корея повністю не демонтує ядерний арсенал», - сказав у заяві міністр фінансів США Стівен Мнучін.

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Також у окремому повідомленні американський Мінфін повідомив, що наклав нові санкції проти двох росіян і двох російських компаній за спробу оминути старі американські заходи економічного тиску на Росію. Одна з компаній називається Vela-Marine. Вона закуповувала обладнання для російської фірми «Дайвтехносервіс», яка потрапила в американський «чорний список» раніше за те, що допомагала ФСБ втручатися в роботу кабелів систем зв’язку, які проходять на дні океану, повідомляє Sky.

Інша компанія з Росії, яка сьогодні потрапила до списку підсанкційних, має назву Lacno. Вона базується в Словаччині. В американських «чорний список» вона потрапила теж за спроби діяти від імені «Дайвтехносервіс» з метою обійти старі санкції. За ці ж дії США ввели санкції проти громадян Росії Марини Царьової і Антона Нагібіна.

Новини про нові санкції з'явилися на тлі заяв Microsoft про виявлення спроб Росії втрутитися в середньострокові вибори в США. Компанія повідомила, що хакерська група, пов'язана з російським урядом, створила фальшиві інтернет-домени, які виявилися підробкою американських консервативних організацій: Інституту Хадсона та Міжнародного республіканського інституту.