У Росії в небі загорівся пасажирський літак (відео)
У Росії під час польоту загорівся двигун літака Ту-204, що прямував з Уфи до Сочі.
Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, літак був змушений терміново повернутися в аеропорт Уфи відразу після зльоту.
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"Пасажири Ту-204 повинні були відправитися в Сочі, однак вони опинилися знову в Уфі, - все через пожежу в лівому двигуні. Продовжувати політ так було неможливо і машину повернули на землю. Там її зустрічали загони пожежників та "швидкі", - йдеться в повідомленні.
За допомогою надувних трапів пасажирів евакуювали з літака. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Зазначимо, загоряння двигуна не викликало хвилювання серед пасажирів. Вони знімали пожежу на відео, спокійно розмовляючи про відпустку.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня на Філіппінах під час аварійної посадки у літака Boeing 737 відвалився двигун.