У Росії в небі загорівся пасажирський літак (відео)

Літак був змушений терміново повернутися в аеропорт Уфи відразу після зльоту

У Росії під час польоту загорівся двигун літака Ту-204, що прямував з Уфи до Сочі.

Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, літак був змушений терміново повернутися в аеропорт Уфи відразу після зльоту.

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"Пасажири Ту-204 повинні були відправитися в Сочі, однак вони опинилися знову в Уфі, - все через пожежу в лівому двигуні. Продовжувати політ так було неможливо і машину повернули на землю. Там її зустрічали загони пожежників та "швидкі", - йдеться в повідомленні.

За допомогою надувних трапів пасажирів евакуювали з літака. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, загоряння двигуна не викликало хвилювання серед пасажирів. Вони знімали пожежу на відео, спокійно розмовляючи про відпустку.

Відео з Youtube mkset.ru

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня на Філіппінах під час аварійної посадки у літака Boeing 737 відвалився двигун.