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У РФ госпіталізували відому актрису

20:54, 23 серпня 2018
Світ
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Ніну Русланову госпіталізували в Москві / фото з відкритих джерел

За даними телеканалу, Русланова потрапила в лікарню через проблеми з серцем.

Як зазначається, актриса відчувала сильні болі майже добу.

Народна артистка Росії Ніна Русланова за свою кар'єру зіграла в 146 фільмах. Зокрема, актриса зіграла у фільмі «Кін-дза-дза!», «Собаче серце» і «Зимова вишня».

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Теги: #Москва