У РФ госпіталізували відому актрису
20:54, 23 серпня 2018Світ
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Русланова потрапила в лікарню через проблеми з серцем. Народна артистка Росії Ніна Русланова за свою кар'єру зіграла в 146 фільмах. Зокрема, актриса зіграла у фільмі «Кін-дза-дза!», «Собаче серце» і «Зимова вишня».
Ніну Русланову госпіталізували в Москві / фото з відкритих джерел
У Москві госпіталізували актрису Ніну Русланову. Про це повідомляє російський «5 канал».
За даними телеканалу, Русланова потрапила в лікарню через проблеми з серцем.
Як зазначається, актриса відчувала сильні болі майже добу.
Народна артистка Росії Ніна Русланова за свою кар'єру зіграла в 146 фільмах. Зокрема, актриса зіграла у фільмі «Кін-дза-дза!», «Собаче серце» і «Зимова вишня».
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