У РФ госпіталізували відому актрису

Русланова потрапила в лікарню через проблеми з серцем. Народна артистка Росії Ніна Русланова за свою кар'єру зіграла в 146 фільмах. Зокрема, актриса зіграла у фільмі «Кін-дза-дза!», «Собаче серце» і «Зимова вишня».

У Москві госпіталізували актрису Ніну Русланову. Про це повідомляє російський «5 канал». За даними телеканалу, Русланова потрапила в лікарню через проблеми з серцем. Як зазначається, актриса відчувала сильні болі майже добу. Народна артистка Росії Ніна Русланова за свою кар'єру зіграла в 146 фільмах. Зокрема, актриса зіграла у фільмі «Кін-дза-дза!», «Собаче серце» і «Зимова вишня».

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