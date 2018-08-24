Сенатор Джон Маккейн відмовився лікуватися від раку

Як відзначає NYT, минулого літа стало відомо, що у Маккейна була діагностована глиобластома — агресивна форма пухлини мозку.

Хворий на рак сенатор США Джон Маккейн, який бореться з хворобою вже більше року, відмовився від лікування, пише американська газета The New York Times з посиланням на заяву сім'ї.

Як відзначає NYT, минулого літа стало відомо, що у Маккейна була діагностована глиобластома — агресивна форма пухлини мозку.

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«Протягом року Джон перевершив всі очікування, пов'язані з його виживанням. Однак прогрес хвороби і старіння виносять свій вердикт. Зі своєю звичайною силою волі він вирішив припинити лікування», — йдеться в заяві сім'ї Маккейна.

Маккейн проходив лікування з липня 2017 року. Сім'я Маккейна знаходиться в Арізоні. За словами близьких до сім'ї людей, що його смерть неминуча, пише газета. Відзначається, що Маккейн вже давно знаходиться позаочі громадськості.