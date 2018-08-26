У Флориді на турнірі з відеоігор сталася масова стрілянина: четверо людей загинуло (відео)

Підозрюваний у стрілянині загинув на місці злочину.

У місті Джексонвілл в американському штаті Флорида сталася масова стрілянина, внаслідок якої багато людей загинули або були поранені.

Про це у Twitter повідомляє місцева поліція.

Як повідомляє CNN, під час турніру з відеоігор в одному з розважальних комплексів сталася масова стрілянина.

Зазначається, що постріли було чутно в онлайн-трансляції ігрового турніру Madden на Twitch.

Правоохоронці просять мешканців міста бути подалі від місця злочину, а тих, хто заховався від куль, залишатися у своїх схованках, зателефонувати на 911 і повідомити, де вони є.

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Поліція не повідомляє, скільки людей загинуло. За інформацією місцевого видання News4JAX, загинули чотири людини, ще 11 отримали поранення.

У поліції зазначають, що підозрюваний у стрілянині загинув на місці злочину. Правоохоронці наразі з'ясовують, чи був у нього спільник.

Момент стрілянини потрапив в онлайн-трансляцію турніру. На відео чути, як під час гри починаються постріли, після чого трансляція переривається.