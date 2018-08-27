Британські винищувачі втретє за тиждень перехопили російські літаки над Чорним морем

Росіяни намагалися наблизитися до кордонів Румунії.

Британські військово-повітряні сили підняли у повітря два винищувачі Eurofighter Typhoon на перехоплення російських літаків над Чорним морем.

Про це повідомляє прес-служба Королівських ВПС.

25 серпня винищувачі злетіли з авіабази у Румунії після того, як до кордонів цієї країни спочатку наблизився російський військово-транспортний літак "Ан-26", а потім - протичовновий "Бе-12".

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"Тайфуни" супроводжували літаки, доки вони не віддалилися від румунського повітряного простору.

Це вже третій подібний інцидент за останній тиждень, зазначає відомство. 22 серпня два британські винищувачі Typhoon супроводжували двох російських винищувачів "Су-30" над Чорним морем. Наступного дня "Eurofighter Typhoon" перехопили над Чорним морем літак-амфібію "Бе-12".

Міноборони Росії ніяк не коментували ці випадки, а у російському МЗС звинуватили британські військово-повітряні сили у "провокативній діяльності".