Білорусь ввела мораторій на підвищення цін споживчих товарів і тарифів на послуги монополістів

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу кабміну країни.

"Ухвалено рішення про введення мораторію на підвищення цін на споживчі товари, а також на будь-яке підвищення тарифів на послуги природних монополій та суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на товарному ринку", - йдеться в повідомленні.

Агентство зазначає, що таке рішення прийнято, щоб не допустити зростання роздрібних цін і забезпечити внутрішній споживчий ринок широким асортиментом товарів.

Читайте такожЛукашенко про торгівлю з Росією: Абсолютна політика, притому дурна та безмозка (відео)З суботи до лютого майбутнього року в Білорусії за рішенням уряду республіки під час купівлі валюти діє збір до 30% (крім купівлі валюти для розрахунків за енергоносії), який перераховується у бюджет. У багатьох магазинах країни, зокрема, що торгують технікою, утворилися черги з білорусів, які бажають зробити покупки за білоруські рублі і побоюються підвищення цін.

Як наголошується в повідомленні, регуляторам сфери виробництва споживчих товарів, а також виробникам побутової техніки "Атлант" і "Горизонт" доручено збільшити поставки виробленої продукції в роздрібну торгівлю без зростання відпускних цін.

"Вважати невиконання доручення несумісним з перебуванням керівників цих органів та організацій на займаних посадах", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, дано доручення щодо припинення нелегального імпорту в Білорусь.