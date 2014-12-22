У Великобританії зафіксували значне збільшення числа російських багатіїв - ЗМІ

МВС Великобританії відзначило, що тільки за перші 9 місяців цього року 162 росіянина отримали так звані інвестиційні візи в Сполучене Королівство, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

Ці дозволи на в'їзд в майбутньому спрощують отримання громадянства та придбання нерухомості в обмін на придбання цінних паперів британських компаній на суму від 1 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Залежно від суми посвідку на проживання в цьому випадку можна отримати через 2-3 роки, а громадянство - через 5 років.

Британські офіційні особи підкреслюють, що за весь минулий рік інвестиційні візи отримали лише 118 осіб. Причому, якщо брати перші 9 місяців, то цей показник в 2014 році виріс на 69%.

Серед причин, що спонукають багатьох росіян їхати до Великобританії, експерти називають погіршення економічної ситуації на батьківщині, падіння курсу рубля, західні санкції та непрості відносини з державою (FT як приклад навела справа глави АФК "Система" Володимира Євтушенкова).

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Примітно, що такий ріст відбувся на тлі збільшення вимог до інвестиційних віз, які особливо популярні серед російських і китайських бізнесменів. У листопаді британський уряд прийняв нові правила, відповідно до яких нижня планка інвестицій у цінні папери піднімається до 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, якщо раніше можна було вкласти чверть необхідної суми в нерухомість, то тепер цього робити не можна. За однією з версій, причиною таких змін стало масове невдоволення напливом в Лондон іноземців, що скуповують у британській столиці будинки.