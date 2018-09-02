Чоловік Кім Кардашьян має намір поборотися за посаду президента США

Вест, затятий прихильник президента Дональда Трампа, зазначив, що не збирається «намагатися» зайняти крісло глави держави, а зробить це точно, якщо прийме рішення про участь.

Американський реп-виконавець Каньє Вест заявив, що всерйоз розглядає можливість брати участь у виборах президента США в 2024 році. Про це він сказав в інтерв'ю чиказькому радіо, повідомляє Fox News.

«Так, це на 100% може відбутися в 2024 році», — сказав музикант.

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Вест, затятий прихильник президента Дональда Трампа, зазначив, що не збирається «намагатися» зайняти крісло глави держави, а зробить це точно, якщо прийме рішення про участь.

Вперше про свої плани на президентство Вест оголосив у 2015 році. Тоді репер запевнив, що буде брати участь у виборах в 2020 році.