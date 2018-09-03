У празькій школі Земана зустріли з червоними "трусами" (фото)

За словами одного з батьків, організованого протесту не було.

Значки у вигляді червоних трусів прикололи собі на одяг деякі батьки учнів школи імені Масарика у празькому районі Бржевнів, яку відвідав президент Мілош Земан у перший день нового навчального року.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Parlamentnilisty.

За словами одного з батьків, організованого протесту не було.

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"Ми не згодні з тим, що пан Земан є президентом", - сказала одна мати, яка причепила червоні "труси" на одяг.

"Ми не згодні з його поведінкою та діяльністю", - додала вона. "Це такий протест", - додав ще один із батьків.

Asi 5 rodičů prvňáčků má na sobě zmenšeninu červených trenek před příjezdem prezidenta Zemana do školy na Praze 6. @Seznam_Zpravypic.twitter.com/rsqrpPT5jL — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) September 3, 2018

2015 року відома своїми перформансами на політичні теми чеська арт-група Ztohoven вивісила над резиденцією глави держави величезні червоні труси, замінивши ними президентський штандарт.

Після цього червоні труси стали символом протесту проти проросійського Земана, який виступає за визнання анексії Криму, зняття санкцій проти Росії. Президент публічно не відвідував заходи з 50-річчя окупації Чехословаччини російськими військами, що також викликало обурення у частини громадськості.

Земан навіть намагався "примиритися" зі своїми критиками, організувавши на брифінгу в Празькому Граді спалення величезних червоних трусів.