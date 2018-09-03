У Британії поліція підірвала авто біля будівлі BBC (відео)
Поліція Великобританії провела контрольний вибух помаранчевого мінівена, припаркованого біля будівлі телерадіомовної корпорації «Бі-бі-сі» в Лондоні, пише британська газета The Sun з посиланням на свідків.
Як наголошується, що вибух було влаштовано у ході пошуку підозрілих предметів. За наявними даними, підрив автомобіля здійснив самохідний робот, призначений для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв.
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За даними поліції, приблизно о 15.15 надійшло повідомлення про підозрілий транспортний засіб біля будівлі на Портленд-Плейс.
Як стало відомо, на час проведення вибуху співробітників британської телерадіокомпанії попросили не підходити до вікон. Також повідомляється, що будівля було тимчасово закрито для входу і виходу.
Second controlled explosion carried out by robot on suspicious vehicle outside BBC pic.twitter.com/1cO0yUUwqU— Thomas Mackintosh (@T_Mackintosh) September 3, 2018