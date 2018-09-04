The Atlantic: Росія вербує неонацистів, бійцівські клуби і байкерів для диверсій на Заході

За допомогою розлюченої молоді Кремль намагається проводити приховані операції впливу у різних країнах.

Глибоко в лісах Словаччини колишні бійці спецназу Росії тренували молодих людей з праворадикального угруповання під назвою «Словацькі добровольці».

Після вторгнення Росії в Україну в 2014 році деякі з цих словацьких бойовиків пішли воювати на боці російських сил проти української армії. А ті, хто лишився вдома, почали агітаційну кампанію проти «терористичної організації» НАТО.

Читайте такожThe Economist: Путінські "вовки в байкерській шкурі" везуть в Словаччину вплив Кремля

Про це пише The Atlantic, нагадуючи, що на вулицях французького Марселя російські футбольні хулігани з татуйованими ініціалами ГРУ жорстоко побили фанатів Англії у червні 2016 року. Багато закривавлених британців потрапили до лікарні. Утранаціоналіста Олександра Шпригіна, який очолює створений ФСБ «Всеросійських союз вболівальників», арештували і видворили з Франції.

У Будапешті в травні 2017 року російська ватага мотоциклістів привезла на цвинтар Керепеші радянських червоний прапор з серпом і молотом. Татуйованих байкерів супроводжували дипломати посольства Росії.

«Все має надто дивний вигляд щоб бути правдою: бійцівські клуби, неонацисти, футбольні хулігани і банди мотоциклістів служать Кремлю і його операціям впливу в країнах Заходу. Це ніби «Бійцівський клуб» змішали зі «Скаженим Максом» і серіалом «Американці». Однак, саме це і відбувається в Європі і Північній Америці. Російська розвідка намагається використати радикалізованих і розлючених молодих чоловіків, щоб підірвати демократії Заходу зсередини. І не лише у віртуальному світі, а й в цілком реальному житті», - пише видання.

Читайте такожСербія не визнає терористами найманців, які воювали на боці Росії на Донбасі - доповідь

Частково ця стратегія настільки приваблива через її абсолютну «дикість». Здається малоймовірним те, що російські спецслужби будуть вербувати чи радикалізувати скінхедів чи інших маргіналів на Заході. Кремль може легко заявити, що якими б не були очевидними зв’язки між праворадикальними групами в Росії і на Заході, вони виникли спонтанно і не мають ніякого відношення до російської держави. Але не залежно від того, йдеться про сербських націоналістів у Чорногорії чи про неонацистів в Угорщині, присутність руки російських спецслужб часто була викрита. Росія просто зараз веде війну проти України, використовуючи прикриття у вигляді сепаратистів під строгим командуванням армії Росії і вербуючи правих фанатиків з усього світу: від Бразилії до Білорусі.

Після вторгнення в Україну Кремль посилив свою приховану війну проти західних демократій через так звані «активні заходи», використовуючи правих радикалів і агресивні групи. Ці групи стали ідеальними агентами для втілення подвійної мети Москви з дестабілізації західного суспільства і інфільтрації у політичну і бізнес-еліту різних країн. Вибудовуючи відносини з правими і лівими радикалами, Кремль виховав для себе зручних місцевих сурогатів, які можуть посилити гострі теми в суспільстві так само, як російські тролі в інтернеті поширюють вигідні для російського уряду контроверсійні наративи. Водночас, буде не правильно стверджувати, що партнерство Кремля з цими групами – це завжди «шлюб за розрахунком». Часто воно відбувається через однакові ворожі погляди на Захід і спільне бажання його знищити.

Читайте такожForeign Policy: Росія влаштовує електронні атаки проти військ США в Сирії

Вербування Кремлем скінхедів, байкерів, футбольних хуліганів і членів бійцівських клубів не завжди відбувається для повалення демократичних урядів. Частіше вони потрібні російській владі для того, щоб посіяти хаос в країнах Заходу чи ослабити їхні демократичні інститути. Однак, в окремих випадках, як от в Україні, ці маріонетки і «корисні ідіоти» можуть прямо виконувати завдання і втілювати операції Кремля.