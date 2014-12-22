Фіни хотіли б відмовитися від другої державної мови - опитування
Більшість фінів хотіли б відмовитися від обов'язкового вивчення шведської мови у фінських школах.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Åbo Akademi, повідомляє Українська правда з посиланням на Yle.
Зокрема, як повідомляється, троє з чотирьох фінів хотіли б відмовитися від обов'язкового вивчення шведської мови.
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Відповідно до результатів дослідження, 62 % респондентів вважає, що в школах замість шведської більш корисно було б вивчати інші мови.
У той же час більшість респондентів позитивно ставиться до шведської мови.
Наприклад, 69 % вважають, що зникнення шведської мови і культури були б втратою для Фінляндії.
Загалом у дослідженні взяло участь близько 7300 осіб.
Нагадаємо, що у 1922 році у Фінляндії був прийнятий спеціальний закон, який встановив дві державні мови - фінську та шведську.
У всіх школах країни обов'язковий курс шведської мови викладається три роки - з 7 по 9 класи.