У Росії заявили, що "Містралі" не відповідають російській військовій доктрині

Про це заявив заступник голови колегії Військово-промислової комісії РФ Юрій Михайлов, передає ТАСС.

"Я тут не відкрию нового, але в принципі, "Містралі", як десантні кораблі, не дуже відповідають нашій оборонній доктрині", - сказав Михайлов в ефірі радіостанції "Ехо Москви", не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.

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Михайлов додав, що Росія "переживе і без "Містралів".