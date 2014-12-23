У Росії заявили, що "Містралі" не відповідають російській військовій доктрині
01:53, 23 грудня 2014Світ
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Французькі вертольотоносці "Містраль" не відповідають російській військовій доктрині.
REUTERS
Про це заявив заступник голови колегії Військово-промислової комісії РФ Юрій Михайлов, передає ТАСС.
"Я тут не відкрию нового, але в принципі, "Містралі", як десантні кораблі, не дуже відповідають нашій оборонній доктрині", - сказав Михайлов в ефірі радіостанції "Ехо Москви", не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.
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Михайлов додав, що Росія "переживе і без "Містралів".
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