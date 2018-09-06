Палата представників США ухвалила закон про санкції за кібератаки

Тепер закон буде переданий на затвердження сенату.

Палата представників Конгресу США прийняла закон «Про киберстримування і відповідні заходи». Про це повідомляється на сайті Конгресу.

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Згідно з документом, закон передбачає введення санкцій проти іноземних осіб та організацій за проведення кібератак проти США.

Як зазначається, що необхідність прийняття закону обґрунтовується через кібератаки проти Сполучених Штатів.

Тепер закон буде переданий на затвердження сенату.