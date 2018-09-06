этот материал доступен на русском

Палата представників США ухвалила закон про санкції за кібератаки

01:33, 06 вересня 2018
Світ
218 0
REUTERS

Читайте такожУ Британії хочуть посилити санкції проти Росії

Згідно з документом, закон передбачає введення санкцій проти іноземних осіб та організацій за проведення кібератак проти США.

Як зазначається, що необхідність прийняття закону обґрунтовується через кібератаки проти Сполучених Штатів.

Тепер закон буде переданий на затвердження сенату.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #санкції