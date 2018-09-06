Австрійських політиків запідозрили в таємній роботі на Кремль - ЗМІ

Країни Європейського союзу почали сумніватися в надійності австрійської служби державної безпеки. Одним із приводів для побоювання стала зв'язок австрійських політиків з Москвою, повідомляє The Local.

Главу міністерства внутрішніх справ Австрії Герберта Кікля, а також представників ультраправої Австрійської партії свободи підозрюють у "таємній роботі" на Росію. Про це 4 вересня повідомило австрійське видання The Local.

У лютому 2018 року австрійські силовики провели обшуки у штаб-квартирах і будинках високопоставлених членів австрійської служби державної безпеки і вилучила деякі документи. Ініціювали обшуки представники Австрійської партії свободи, а проводили їх через підозри в перевищенні посадових повноважень. Минулого тижня суд постановив, що ці рейди були незаконними. Кікль заявив, що заперечує всі обвинувачення на свою адресу, і запевнив, що рейди проводили в межах закону.

Він уважає, що обвинувачення членів Австрійської партії свободи – це спроба опозиції заробити політичні дивіденди. Скандал в Австрії викликав реакцію в інших державах Європейського союзу. Спецслужби низки держав – членів організації "побоюються ділитися інформацією з австрійською службою державної безпеки", пише The Local. Видання зазначає, що одним із приводів для побоювання став зв'язок партії з Москвою, а саме з "Единой Россией".

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У матеріалі йдеться, що ще у 2016 році політичні сили двох країн досягли угоди про співпрацю. Окрім того, представники політичної сили неодноразово висловлювалися за зняття санкцій із Росії. Ще одним приводом для побоювання став візит президента РФ Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка також є представником партії свободи. Весілля Кнайсль і фінансиста Вольфганга Майлінгера відбулося 18 серпня. Путін відвідав свято дорогою в Німеччину, де у нього була зустріч із канцлером Ангелою Меркель.

Російський президент привіз із собою Кубанський козачий хор, який заспівав на весіллі. Путін подарував Кнайсль і Майлінгеру картину, старовинний олійний прес і тульський самовар. Також він станцював із нареченою і сказав тост німецькою мовою. Запрошення Путіна на весілля викликало критику в Австрії. Газета Der Standard 17 серпня повідомила, що Евелін Регнер, член Європейського парламенту та Соціал-демократичної партії Австрії, розкритикувала Кнайсль і звинуватила її у спробах домогтися прихильності Путіна. Видання Heute підрахувало, що на візит Путіна було витрачено не менше ніж €423 тис., які могли взяти з бюджету, незважаючи на те, що весілля – приватний захід.