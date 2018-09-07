Bloomberg: Багатії Кремнієвої долини активно готуються до апокаліпсису

Заможні американці настільки активно почали інвестувати в нерухомість у Новій Зеландії, що уряд країни вирішив заборонити їм це робити.

Роки розмов на вечірках у Кремнієвій долині про кінець світу перейшли до активних дій. За останні місяці два 150-тонних бункера подолали шлях з ангара в Техасі до узбережжя Нової Зеландії. Там їх закопали на 3,5 метри під землю.

Щонайменше 7 бізнесменів з Кремнієвої долини купили ці бункери в компанії Rising S Co впродовж останніх двох років і закопали їх в Новій Зеландії. Про це Bloomberg розповів генеральний директор компанії Гарі Лінч. З першим симптомом наближення апокаліпсису: спалаху ядерної війни, початку епідемії невиліковної зарази чи повстання мас проти 1% найбагатших людей на планеті – заможні каліфорнійці збираються стрибнути в приватні літаки і залягти на дно на іншому кінці світу.

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«Нова Зеландія ні для кого не ворог. Вона не під прицілом ядерної зброї. Їй не загрожує війна. Це місце, де люди шукають притулку», - сказав Лінч під час інтерв’ю в своєму офісі на південному сході Далласу.

Віддалена країна у південній півкулі планети розташована за 4 тисячі кілометрів від узбережжя Австралії. Там живе 4,8 мільйонів людей і у 6 разів більше овець. Нова Зеландія славиться красою своєї природи, стриманими політиками, які їздять на роботу на велосипедах і цінами на житло, у двічі нижчими, ніж у Сан-Франциско. Це робить країну популярним напрямком не лише тих, хто боїться появи дистопії, але й технологічних підприємців, які шукають зручне місце для запуску стартапів.

«Країна стала привабливою для людей з Кремнієвої долини здебільшого тому, що вона зовсім не схожа на Кремнієву долину», - сказав американських біоінженер Реггі Людтке, який переїхав у Нову Зеландію в жовтні завдяки програмі Sir Edmund Hillary Fellowship, мета якої привабити в країну технологічних новаторів.

37-річний вчений сказав, що люди в Каліфорнії питали його, чи не вирішив він переїхати через план порятунку від кінця світу. Тому що тепер країна «славиться саме цим». Така репутація зробила новозеландську ізольованість, яка раніше вважалася перешкодою для економіки, найбільшим її активом. Країна дозволяє «купити» право на проживання через інвестиційну візу. І заможні американці кинулися витрачати свої гроші в Новій Зеландії, купуючи там палаци.

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Інвестиційну візу можуть отримати ті, хто впродовж трьох років витратив у Новій Зеландії щонайменше 6,7 мільйонів доларів США. Лише в 2017 фіскальному році цим скористалися 17 заможних американців після перемоги Дональда Трампа на виборах. В середньому цим сценарієм йдуть шість заявників щороку. Більш ніж 10 американців із Західного узбережжя США придбали нерухомість, вартістю в мільйони доларів, в регіоні Квінстаун впродовж останніх 2 років. Про це виданню сказав місцевий директор Sotheby’s з питань нерухомості Марк Гарріс.

В серпні через наплив американських грошей за право проживання уряд Нової Зеландії заборонив іноземцям купувати будинки. Але це рішення набуде чинності лише у найближчі місяці. Мільярдер і співзасновник PayPal Пітер Тіль спровокував шквал обурення, коли отримав громадянство за 12 днів перебування в Новій Зеландії. Багато хто почав говорити, що право жити в країні виставлене на продаж. Тіль, купив маєток в місті Ванака за 13,8 мільйонів доларів.

«Якщо ви та людина, яка каже, що хоче мати запасний план на випадок кінця світу, тоді ви оберете найбільш віддалене місце з безпечним середовищем. І Google вам покаже, що Нова Зеландія – це саме таке місце. Вона відома як остання зупинка перед Антарктидою. Я знаю багатьох людей, які говорили, що хотіли б купити нерухомість в Новій Зеландії, якщо світ почне котитися в пекло», - сказав колишній прем’єр-міністр країни Джон Кей.

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Видання пише, що на трьох останніх вечірках у Кремнієвій долині гості активно обговорювали втечу в Нову Зеландію, якщо раптом почнуться серйозні глобальні проблеми. В цьому контексті заможний венчурний капіталіст розповів усім про свій план втечі. У гаражі його будинку в Сан-Франциско є торба зі зброєю. Вона висить просто на кермі мотоцикла. Двоколісний транспорт дозволить йому швидко оминути всі затори, коли почнеться паніка, а він вирушить до свого приватного літака. А зброя йому стане в нагоді, якщо доведеться захищатися від зомбі, які можуть стати у нього на шляху. Багатію потрібно буде добитися до злітної смуги в Неваді, де базується його літак. А звідти він вирушить в Нову Зеландію. В 2016 році президент інкубатора Y Combinator Сем Алтман сказав The New Yorker, що в разі спалаху пандемії планує разом з Тілем тікати в Нову Зеландію. Пізніше він відхрестився від цих слів, сказавши, що пожартував.

«Світ настільки взаємопов’язаний зараз, що якщо десь щось станеться, ми всі будемо в поганому становищі. Не думаю, що можна буде просто втекти і сховатися десь в глухому кутку Землі», - сказав Алтман в інтерв’ю Bloomberg.

Втім, він додав, що біологічна зброя – це найбільша загроза для цивілізації. І люди помилково «не бояться її достатньою мірою». Тож у нього теж є торба зі зброєю, антибіотиками, батарейками, водою, ковдрою і протигазами.