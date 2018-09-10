Стала відома дата відходу з компанії глави Alibaba

Засновник і голова китайської корпорації Alibaba Джек Ма оголосив, що піде на пенсію рівно через рік - 10 вересня 2019 року.

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Його місце займе член ради директорів компанії Деніел Чжан, повідомляє прес-служба Alibaba. «Я залишуся на посаді виконавчого голови ради директорів Alibaba Group на найближчі 12 місяців і буду тісно співпрацювати з Деніелем, щоб забезпечити плавну і успішну зміну керівництва. Після цього я залишуся в раді директорів Alibaba до 2020 року», - йдеться у відкритому листі Джека Ма.

Засновник Alibaba розповів, що його наступник Деніел Чжан працює в компанії 11 років. «З тих пір, як він став генеральним директором, він продемонстрував свій чудовий талант, ділову хватку і рішуче лідерство. Під його керівництвом показники Alibaba показували послідовне та стійке зростання протягом 13 кварталів поспіль», - зазначив Ма.

Alibaba Group була заснована Джеком Ма в 1999 році. Вона є найбільшою інтернет-компанією Китаю і працює в сфері електронної комерції. У серпні Alibaba представила фінансову звітність за перший квартал, що завершився в червні, - виручка компанії зросла на 61%, до 80,9 млрд юанів ($12,2 млрд).