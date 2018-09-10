"Російську карту" розігруватимуть на майбутніх виборах в Естонії - ЗМІ

Лідер консерваторів Март Хельме часто різко висловлюється про росіян в Естонії.

Більшість естонських партій вважає, що під час передвиборної кампанії не вдасться уникнути обговорення національного питання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Лідер консерваторів Март Хельме часто різко висловлюється про росіян в Естонії. Днями, після затримання підозрюваного в шпигунстві на користь Росії офіцера Дениса Метсаваса, Хельме навіть запропонував додатково перевіряти російськомовних жителів на лояльність до естонської держави.

"Якщо росіяни Естонії вважають себе патріотами, то вони будуть підтримувати нашу партію. Їм потрібно трохи більше часу, щоб зрозуміти Естонія - це дім естонців. Це не дім людей, які приїхали сюди в радянські часи або які приїжджають сюди сьогодні з України, з Нігерії, з арабських країн і бог знає звідки", - говорить Хельме (EKRE).

На думку центристів, заяви Хельме означають, що передвиборча кампанія вже почалася, тож партії розігруватимуть "національну карту".

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"Російська карта обов'язково буде в грі, тому що останні 25 років так було. На жаль, я не бачу, щоб це якось змінювалося. Залишилося шість місяців, і з одного і з іншого боку звучать заяви, за допомогою яких партії сподіваються агітувати своїх виборців прийти і в березні голосувати саме за них", - зазначає Раймонд Кальюлайд (Центристська партія).

Реформісти вважають, що часи, коли під час передвиборчої кампанії партії зверталися до російськомовних і естонців окремо, давно минули. Що, втім, не заважає їм вже зараз висловлюватися на тему російської школи.

"В Естонії у людей з різними рідними мовами немає різних інтересів. Адже всі ми однаково хочемо, щоб життя в Естонії була безпечним, діти отримували якісну освіту. Щоб були робочі місця з виоским доходом. Саме тому ми підтримуємо єдину систему освіти з самих ранніх років. А якихось інших різних інтересів я не бачу", - говорить голова Партії реформ Кая Каллас.

У свою чергу Соціал-демократична партія не має наміру знімати російське питання з порядку денного.

"Ми буде говорити на ті теми, які цікавлять людей, про які вони турбуються, про які вони хочуть щось сказати і побачити результати. Обговорюватимуться відносини з Росією, Євросоюзу та Росії, Естонії та Росії. А також питання вивчення естонської мови. Сподіваюся, що обговорення буде конструктивним", - підкреслює Марина Кальюранд (Соціал-демократична партія).