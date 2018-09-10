Трамп назвав книгу про чвари в Білому домі «жартом» і пообіцяв написати свою

Книгу ветерана американської журналістики американський президент пов’язав з невмінням демократів програвати.

Дональд Трамп пообіцяв написати «справжню книгу» про своє президенство, щоб виправити всі негативні твердження, наведені в книзі «Страх», автором якої виступив один з найвідоміших журналістів-розслідувачів у США Боб Вудворд.

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що публікація «Страху» спричинила скандал в Америці.

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«Книга Вудворда – це жарт. Це одна атака проти мене з цілого шквалу атак. Тепер в хід пішли недоведені, безіменні і анонімні джерела. Багато хто вже виступив і сказав, що їхні цитати у книзі – вигадка. Демократи просто не вміють програвати. Я напишу справжню книгу!» - написав Трамп у Twitter.

Видання нагадує, що багато чиновників Білого дому, зокрема міністр оборони Джеймс Меттіс і голова адміністрації Джон Келлі сказали, що приписувані їм цитати в книзі Вудворда їм не належать. У «Страху» стверджується, що Меттіс розкритикував рівень знань американського президента про світ, порівнявши його з «п’яти- чи шестикласником». А Келлі нібито називав Трампа «ідіотом», а роботу на нього - «божевіллям».

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Втім, Вудворд випередив звинувачення з боку президента, якому не сподобалася книга, зазначивши у передмові, що все написане опирається на сотні годин інтерв’ю, які були проведені «на основі журналістських правил про «власні» джерела. Це означає, що інформацію можна використовувати без зазначення імен тих, хто її надав».

Боб Вудворд працює на видання Washington Post. Він зіграв важливу роль у викритті Вотергейтського скандалу в часи президенства Річарда Ніксона. Він разом з колегою Карлом Бернстайном послідовно писали про інцидент, проводячи своє журналістське розслідування, яке вважається тепер одним з найкращих у жанрі. Впродовж кар’єри Вудворд постійно писав про президентів США і уважно стежив за їхньою діяльністю.