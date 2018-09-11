NRC Handelsblad: Нідерланди припинять підтримку опозиції Сирії, бо Асад перемагає

У Гаазі не чекають різкої зміни ходу сирійської громадянської війни у найближчі часи.

Нідерланди припиняють підтримку опозиційних сил в Сирії, яку впродовж громадянської війни країна надавала через різні програми.

«Можливість того, що в короткостроковій перспективі хід війни зміниться, дуже невелика», - написали у спільній заяві до Палати представників міністр закордонних справ країни Стеф Блок і міністр розвитку співпраці Сігрід Кааг, пише NRC Handelsblad.

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Нідерландські урядовці переконані, що перемога армії режиму Башара Асада неминуча. В цілому європейська країна передала сирійській опозиції через різні програми 70 мільйонів євро. Блок і Кааг зазначили, що це «не допомогло досягти бажаного результату». А саму програму допомоги вони назвали «розчаруванням».

Впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримували 22 опозиційні групи, які отримували їжу, автомобілі і засоби зв’язку, але не зброю. Всього в Сирію таким чином було відправлено 313 автомобілів. Крім того, нідерландські військові проводили тренування для кількох опозиційних груп.

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Також уряд Нідерландів припиняє підтримку гуманітарної групи «Білі каски». Волонтери організації діставали мирних мешканців з-під завалів після бомбардувань і надавали першу допомогу. Минулого року «Білі каски» були номіновані на Нобелівську премію миру. Однак, Гаага припиняє допомагати їм теж.

Тим часом, виявилося, що однією з груп, яка отримувала підтримку від нідерландського уряду, була терористична «Джабат аль-Шамія». Зокрема, її бойовики отримали від європейської країни уніформи і автомобілі. Група нідерландців, які воювали в складі терористичної групи, скоро постануть перед судом. Не виключено, що цей факт між підштовхнути Гаагу до рішення припинити всі програми підтримки у Сирії.