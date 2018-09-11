Одягнені у долари моделі вийшли на подіум в Нью-Йорку (фото)

Тут ви побачите долари на голому тілі, сукні з доларів, спідниці та навіть головні убори.

Школа дизайну Parsons School of Design представила на Тижні моди у Нью-Йорку колекцію одягу, яку у прямому розуміння цього слова можна назвати багатою. Моделі вийшли на подіум у сукнях, прикрашених величезними доларами. Таким чином дизайнери хотіли показати, що гроші керують цим світом, а світ моди не є виключенням, lux.fm. Тут ви побачите долари на голому тілі, сукні з доларів, спідниці та навіть головні убори.

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