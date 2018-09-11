Жителям швейцарського села будуть щомісяця платити $2,5 тисячі (відео)

Наступним кроком має стати збір коштів для фінансування проекту за допомогою краудфандінга.

У невеликому швейцарському селі Рейнау буде проведено експеримент з наданням жителям базового доходу - безумовної щомісячної виплати у 2,570 доларів або 2,5 тисячі франків.

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Як зазначається, більше половини жителів Рейнау, яка розташована недалеко від кордону з Німеччиною, погодилися на експеримент. Наступним кроком має стати збір коштів для фінансування проекту за допомогою краудфандінга.

Два роки тому на референдумі більшість швейцарців висловилися проти цієї ідеї, але зараз експеримент вирішили провести в окремому селі. Ініціатором стала режисер Ребекка Паніан.