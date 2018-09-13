National Interest: Новий літак армії Росії може завдати клопоту НАТО

Західним союзникам не варто забувати про радіолокаційне стеження з повітря.

Військово-повітряні сили Росії розраховують на нові літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-100. Перші поставки орієнтовно можуть відбутися в кінці 2020 на початку 2021 року.

Ці літаки разом з винищувачами Су-30СМ і Су-35С повинні суттєво збільшити здатність російських ВПС здобувати і зберігати перевагу в небі, пише National Interest.

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Міністерство оборони РФ ще належить підписати контракт про купівлю А-100, які в його арсеналі замінять старі А-50. Однак, швидше за все, це станеться наступного року.

«Ми чекаємо на детальну дискусію з міноборони про серійне виробництво А-100 до кінця цього чи 2019 року», - сказав президент російської «Об’єднаної авіабудівної корпорації» Юрій Слюсар.

Втім, хоч формально контракти на поставку літаків ще не підписані, джерела в російській оборонній промисловості сказали виданню, що вони впевнені у тому, що А-100 з’являться у флоті ВПС РФ у найближчі роки.

«Серійне виробництво літаків почнеться в 2020-2021 році», - сказав неназваний співрозмовник видання.

А-100 відзначиться значними покращеннями у можливостях у порівнянні зі своїм попередником А-50. Він базуватися на модернізованому Іл-76МД-90А, який тепер випускає компанія «Авіастар-СП», а не узбецький завод в Ташкенті, як це було в часи СРСР.

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«Стандартні двигуни Д-30КП2 замінять на більш потужні і сучасні ПС-90А-76. Їх встановлять на модифікованих крилах. Крім того, буде посилено шасі. Все це значно покращить ефективність літака», - повідомили виданню в «Авіастарі».

Після модернізації на Іл-76МД-90А поставлять нову систему гібридного сканування «Прем’єр-476», розроблену російською компанією «Вега». Принцип її дії видання порівнює з тим, який лежить в основі системи на борту американського літака-радара Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye.

Нова російська радарна система складається з антени, яка обертається. Вона здатна проводити активне радіоелектронне вертикальне сканування і механічне пеленгування. Антена робить один оборот за п’ять секунд.

Видання зазначає, що якщо всі ці характеристики і покращення правда і дійсно будуть втілені в новому А-100, у ВПС Росії з’явиться небачена до цього часу здатність виявляти повітряні і наземні цілі. Можливості порівняти російський літак і його технологію із західними аналогами, якими як американські E-3 Sentry, поки немає. Втім, судячи з описів і тверджень російських джерел, А-100 може дати Росії певну перевагу над американськими літаками.