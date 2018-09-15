Іран пригрозив Євросоюзу посиленням збагачення урану

Якщо ЄС не компенсує Ірану дію американських санкцій, то Тегеран може почати збагачувати уран понад дозволеного рівня, попередив глава МЗС Ірану в інтерв'ю Der Spiegel.

Глава іранського Мзс Мохаммад Джавад Зариф закликав Євросоюз та інших учасників Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) компенсувати дію санкцій, які США ввели проти Ірану.

В іншому випадку Тегеран не виключає, що буде лише "обмежено" дотримуватися угоди, яку було укладено за іранською ядерною програмою, заявив Зариф в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel, пише DW.

Європейцям слід подолати "пасивність" і почати діяти, закликав Зариф, зазначивши, що якщо цього не відбудеться, то відповіддю Ірану не обов'язково стане вихід з СВПД. Одним з можливих варіантів, за його словами, є можливість знову почати збагачувати уран понад дозволеного, безпечного, рівня 3,67 відсотка. "Стаття 36 угоди і резолюція Радбезу ООН 2231 дозволяють виконувати (ядерну угоду. - Ред.) в скороченому обсязі, не виходячи з неї", - підкреслив він.

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Глава іранської дипломатії закликав ЄС застосувати на практиці так званий закон про захист від санкцій США (Blocking Statute). Постанову було прийнято ще в 1996 році, на тлі американських органичительных заходів проти Куби, Ірану та Лівії, проте не використовувалося на практиці. На початку серпня 2018 року вступила в силу його актуалізована версія. Вона визнає недійсним на території європейського співтовариства санкційний режим Вашингтона щодо Ірану і захищає підпадають під штрафні заходи європейські компанії.

Зариф висловив сподівання, що Європа не стане "підкорятися наказам США", і заявив, що прямі ірано-американські переговори можуть бути можливі тільки в тому випадку, якщо Вашингтон повернеться до СВПД.