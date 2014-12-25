Американським геям дозволили ставати донорами крові

Влада США знімає більшість обмежень для геїв на донорство крові.

Відповідне рішення у вівторок, 23 грудня, прийняло Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США, передає LB.ua з посиланням на euronews.

У 1983 році, на першому етапі епідемії СНІДу, геям було довічно заборонено ставати донорами.

Відтепер заборона буде обмежена 12 місяцями з моменту останнього одностатевого контакту.

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Раніше на аналогічні кроки пішла влада Великобританії та Австралії.

Правозахисні організації розглядають дії Вашингтона в якості великої перемоги за громадянські права представників сексменшин, проте багато активістів виступають за зняття всіх обмежень на донорство крові геями.

Нагадаємо, на даний час союзи між геями чи лесбіянками дозволені більш ніж у половині штатів США. На сьогодні одностатеві шлюби існують у 19 країнах світу, у більшості штатів США та кількох штатах Мексики, а також в Шотландії, Англії та Уельсі.