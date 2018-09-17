США доведеться збільшити військово-повітряні сили для протистояння Росії

У ВПС порахували, що доведеться збільшити кількість солдатів на 40 тисяч.

Військово-повітряні сили США прогнозують, що їм доведеться серйозно розширитися за наступні десять років чи близько того, збільшуючи кількість оперативних ескадронів приблизно на четверть, щоб мати змогу протистояти Росії і Китаю.

Про це, як повідомляє Reuters, заявила секретар американських ВПС Хізер Вілсон. За її словами, підрахунки були зроблені на основі аналізу засекречених розвідувальних даних про вірогідні загрози до 2025-2030 років. Аналіз показав, що сили у нинішньому стані будуть не здатні захистити Америку від зовнішнього ворога.

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«ВПС надто малі, щоб виконати те, про що нас просить нація», - сказала Вілсон.

Вона відмовилася говорити про точні цифри, які Вашингтону потрібно витратити на зміцнення військово-повітряних сил. Однак, вона додала, що йдеться про мільярди доларів, особливо якщо зауважити те, що доведеться розширити особовий склад, а також закупити нові більш досконалі літаки у компаній Boeing і Lockheed Martin. За словами Вілсон, ВПС США знадобиться додаткові 40 тисяч солдатів, щоб створити 386 оперативних ескадронів. Зараз американські військово-повітряні сили мають 312 таких ескадронів. Таким чином, кількість солдатів у ВПС зросте до 717 тисяч, якщо враховувати національну гвардію і резерв.

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На піку Холодної війни, у 1987 році, у США був 401 ескадрон. Тоді Америці доводилося стримувати агресивний Радянський Союз. Кожен ескадрон зазвичай складається з 18-24 бойових літаків, якими командує підполковник. Це основна бойова одиниця ВПС США.