Запропоновані Трампом нові космічні війська можуть послабити військових США - ЗМІ

Противники ідеї Трампа вважають, що нова гілка космічних сил «вкраде» гроші з інших важливих оборонних програм США.

Рух проти ідеї президента США Дональда Трампа про створення нової гілки космічних сил, в який входять військові генерали і чиновники, побоюється, що новий вид військ в цілому послабить військових та буде відбирати ресурси з інших програм Пентагону.

Зокрема, противники ідеї Трампа вважають, що нова гілка космічних сил «вкраде» гроші з інших важливих оборонних програм США, позбавить їх влади і навіть послабить військове відомство, пише американський журнал Politico.

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«Я думаю, що це дійсно погана ідея. Я працював для того, щоб скоротити рівень бюрократії в Пентагоні. І тепер ми плануємо розширити цю бюрократію, створивши абсолютно нову гілку військової служби — департамент з космічним питань — без відповідного збільшення потенціалу», — заявив республіканець Майк Кофман.

Інші ж чиновники попереджали, що створення космічних військ потягне за собою багато витрат, що навряд чи позначиться позитивно на космічному потенціалі США та підвищенні потужності держави в космосі.