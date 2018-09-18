National Interest: Армія США готується знищити надзвукові ракети Росії

У Америки вже є ракети, здатні збити надзвукову зброю ворога, але їм трохи бракує здатності маневрувати.

Зважаючи на занепокоєння через можливість того, що ворожі надзвукові ракети зможуть подолати «щит» американських систем протиракетної оборони, не дивно, що Агенція протиракетної оборони США прагне мати в арсеналі надзвукові ракети-перехоплювачі. І ці ракети повинні бути швидшими числа Маха 5.

Як пише National Interest, Агенція протиракетної оборони тихо рухається в цьому напрямку, відкривши програму для розробки системи управління, яка дозволить ракетам-перехоплювачам виконувати маневри високого рівня на надзвукових швидкостях.

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У відомстві хочуть, щоб розробники зброї представили пропозиції «щодо максимізації маневреності і мінімізації втрат кінетичної енергії, дозволяючи при цьому здійснювати контрольований політ в надзвуковому полі». Також очікується, що розробники проведуть обчислення можливих швидкостей вище числа Маха 5 при дальності дії перехоплювачів до 50 кілометрів.

«Рішення можуть стосуватися невеликих ракет-перехоплювачів довжиною менше метра, чи великих ракет завдовжки більше 5 метрів», - пояснили у Агенції протиракетної оборони США.

Це може звучати досить прямолінійно, але насправді це не так. Варто подумати над поведінкою ракети, яка проривається крізь атмосферу на швидкості вище Маха 5 (насправді Агенція передових оборонних дослідницьких проектів США розробила надзвукові снаряди, які були здатні досягти Маха 20, перш ніж починали горіти). Уразити ціль на такій швидкості було б не просто.

Цікаво те, що Агенція протиракетної оборони США раніше зазначала, що «уряд активно інвестує в технології для хрестоподібних систем», тобто в ракети, які здатні здійснювати маневри. Однак, в цей же час, відомство не хоче, щоб такі системи були задіяні в проекті оборони проти ворожих надзвукових ракет.

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Надзвукові ракети стали неприємною зміною для американської протиракетної оборони, яка впродовж Холодної війни і після неї була зосередження на міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) і балістичних ракетах регіональної дії. МБР піднімаються в космічний простір, щоб потім скерувати до Землі свої боєголовки, які будуть прориватися через атмосферу до цілі на швидкості 23 Маха. Тож космос – найкраще місце для їх перехоплення. Однак, надзвукові ракети діють в межах атмосфери і здатні робити ухильні маневри. Тож на 2019 фінансовий рік Агенція протиракетної оборони США просить в уряду 120,4 мільйонів доларів на розробку оборони проти надзвукової зброї.

«Агенція протиракетної оборони відкрито визнала, що нинішні ракети-перехоплювачі не розроблені для знищення здатних маневрувати надзвукових ракет. І тому вона хоче оптимізувати свою зброю для такої мети», - пояснив директор Програми ядерної політики «Фонду Карнегі за міжнародний мир» Джеймс Актон.

«Гадаю, що деякі існуючі перехоплювачі здатні рухатися швидше звуку. Але потрібно підвищити їхню здатність маневрувати, щоб вони могли знищити ціль, яка може ухилятися», - додав він.

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Виникає гостре питання про те, чи розробка надзвукових ракет-перехоплювачів не буде порушенням міжнародних угод про контроль озброєнь. На думку Актона, якщо вони будуть націлені проти нестратегічних ракет, тоді їхня розробка буде прийнятною.

«Американська система THAAD вже досить ефективно може впоратися з балістичними ракетами середньої і малої дальності, які рухаються швидше звуку. Тож так, гадаю, що націлювання оборонних систем проти надзвукових ракет не буде дестабілізуючим фактором», - сказав Актон, додавши, що якщо ж ці нові перехоплювачі скерують проти МБР, ситуація буде іншою.

Тим часом, Агенція передових оборонних проектів США зосередилося на роботі над системою Glide Breaker. На думку відомства, вона дасть Америці великі можливості в обороні проти надзвукових «і цілого класу гіперзвукових загроз».