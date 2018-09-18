У ПАР легалізували зберігання та вживання марихуани

Тепер повнолітні громадяни країни можуть приймати наркотик не в громадських місцях.

Верховний суд Південно-Африканської Республіки легалізував вживання марихуани.

Судді одноголосно вирішили, що тепер повнолітні громадяни країни можуть приймати наркотик поза громадських місць. Про це повідомляє BBC News.

Крім того, в ПАР тепер дозволено вирощувати і зберігати канабіс для особистого використання.

Прецедентом для подібного рішення стала справа трьох африканців, засуджених за вживання марихуани. За їх словами, заборона на марихуану «несправедливо втручалася в їхнє особисте життя».

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Вживання марихуани в громадських місцях, а також її продаж і виробництво з метою поширення залишаються поза законом.

Рада з розвитку канабісу в Південній Африці (CDCSA) схвалила рішення суду і закликала уряд амністувати раніше засуджених за зберігання психоактивної речовини. Організація займається захистом прав споживачів і розвитком індустріального використання конопель.

Джеремі Екшн, голова південноафриканської Dagga Party (політична партія, яка виступає за легалізацію марихуани; словом dagga в ПАР називають канабіс), заявив, що суду варто було піти далі і легалізувати її вживання в громадських місцях.