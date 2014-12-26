У Китаї "забороняють" Різдво: студентам погрожують покаранням та примушують до сесій відео-пропаганди

Сучасний коледж Північно-Західного університету в місті Сіань (Китай), змусив студентів дивитися прокомуністичні пропагандистські фільми і попередив, що будь-хто, хто стане відзначати християнське свято, буде покараний, пише The Independent.

"Ми нічого не можемо з цим вдіяти, і не можемо цього уникнути", - зізнався один студент, розповідаючи про тригодинну сесію відео-пропаганди, яка включала фільм про Конфуція. Учасники сказали, що викладачі стояли на виходах, щоб студенти не змогли піти.

Плакати по всьому університетському містечку закликають учнів «намагатися бути гідними синами та доньками Китаю і протистояти кітчевим західним святам».

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Також офіційний мікроблог одного з партійних комітетів університету опублікував повідомлення, які закликають студентів "не прислужувати іноземцям".

Між тим, у дорогих готелях у великих містах, таких як Пекін і Шанхай, церемонія запалювання різдвяних вогнів розцінюється як найбільш важлива подія року для впливових осіб, яке відзначають шикарними вечірками з смаженою індичкою, пирогами і вином. Видання відзначає, що Китай прагне зробити Різдво просто комерційним святом, без будь-якого релігійного підґрунтя.

Повний текст про спроби влади Китаю "протистояти експансії західної культури" у матеріалі The Independent читайте в рубриці "Зарубіжна преса" на УНІАН.