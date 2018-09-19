Мей вимагає від ЄС поступок на переговорах з Brexit
Перед початком неформального саміту ЄС в Зальцбурзі, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей закликала європейців піти на поступки на переговорах з "Брекзиту".
"Для отримання хорошого результату, Євросоюз, після того, як Великобританія вдосконалила свою позицію, повинен зробити те ж саме", - написала вона в статті для газети Die Welt, пише DW.
На переговорах про створення зони вільної торгівлі Брюссель та члени ЄС повинні ставитися до Лондону так само, як до третіх країн, підкреслила вона.
У своїй статті Мей виступила на захист своєї пропозиції про те, щоб майбутня зона вільної торгівлі між ЄС і Великобританією поширювалася лише на товари, але не на послуги. "Заперечення Євросоюзу з цього приводу не відповідають реальності інших переговорів про торгівлю", - вважає вона.
Читайте також"Або мій Brexit, або жодного": Мей поставила ультиматум парламенту Великобританії
Тереза Мей спробувала спростувати аргумент Євросоюзу про те, що її країна, наполягаючи на незалежному секторі послуг, намагається підірвати конкуренцію. Згідно з нинішніми планами, британські компанії при наданні послуг на території ЄС повинні будуть дотримуватися тих же приписів, що і європейські фірми.
Британський прем'єр підтвердила негативне ставлення до встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншою частиною Британії. "Жодна держава не може вимагати встановлення митного кордону між частинами Сполученого Королівства - з цим не погодилася б ніяка інша країна в аналогічній ситуації", - сказала Тереза Мей.
Увечері 19 вересня Мей викладе свої аргументи на переговорах з "Брекзиту" в Зальцбурзі.