Мей вимагає від ЄС поступок на переговорах з Brexit

Британський прем'єр посилається на те, що її країна вже скоригувала свою позицію. Тереза Мей наполягає на своїх умовах створення зони вільної торгівлі між ЄС та Британією.

Перед початком неформального саміту ЄС в Зальцбурзі, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей закликала європейців піти на поступки на переговорах з "Брекзиту".

"Для отримання хорошого результату, Євросоюз, після того, як Великобританія вдосконалила свою позицію, повинен зробити те ж саме", - написала вона в статті для газети Die Welt, пише DW.

На переговорах про створення зони вільної торгівлі Брюссель та члени ЄС повинні ставитися до Лондону так само, як до третіх країн, підкреслила вона.

У своїй статті Мей виступила на захист своєї пропозиції про те, щоб майбутня зона вільної торгівлі між ЄС і Великобританією поширювалася лише на товари, але не на послуги. "Заперечення Євросоюзу з цього приводу не відповідають реальності інших переговорів про торгівлю", - вважає вона.

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Тереза Мей спробувала спростувати аргумент Євросоюзу про те, що її країна, наполягаючи на незалежному секторі послуг, намагається підірвати конкуренцію. Згідно з нинішніми планами, британські компанії при наданні послуг на території ЄС повинні будуть дотримуватися тих же приписів, що і європейські фірми.

Британський прем'єр підтвердила негативне ставлення до встановлення митного кордону між Північною Ірландією та іншою частиною Британії. "Жодна держава не може вимагати встановлення митного кордону між частинами Сполученого Королівства - з цим не погодилася б ніяка інша країна в аналогічній ситуації", - сказала Тереза Мей.

Увечері 19 вересня Мей викладе свої аргументи на переговорах з "Брекзиту" в Зальцбурзі.