«Член-мухомор і зарослі, як у єті»: зірка порно описала секс з Трампом

Актриса, якій колишній адвокат американського президента заплатив за мовчання, написала цілу книгу мемуарів.

Стефані Кліфорд, яка знімалася в кіно для дорослих під псевдонімом Стормі Деніелс, вже була успішною актрисою і режисером в пікантній індустрії, коли в 2006 році їй випало познайомитися з нинішнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише The Guardain, порноактриса написала в своїй книзі під назвою «Повне викриття». В ній йдеться про те, що в 2006 році актриса пікантного жанру побувала на змаганнях з гольфу на озері Тахо. Там вона разом з двома колегами вітала учасників змагань біля луз. Саме за таких обставин Деніелз і познайомилася з Трампом.

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Його охоронці запросили її на вечерю. Як пізніше виявилося, це було запрошення в пентхаус Трампа. Актриса і раніше говорила про цей епізод. Однак, в книзі вона вказала деякі особливі деталі. Зокрема, президентський член вона описала як «менший за середній, але не химерно малий».

«Він знав, що у нього незвичайний пеніс. У нього була велика, схожа на гриб головка. Мов мухомор. Я лежала там, роздратована тим, що мене грає чувак із зарослями на лобку, як у єті, і членом, схожим на персонажа-гриба з Mario Kart», - йдеться в книзі Деніелс.

«Для мене це був найменш ефектний секс в житті, але, вочевидь, він не розділяв моєї думки», - зауважила порнозірка.

Після цього випадку Трамп телефонував їй впродовж року. І Деніелс відповідала на всі дзвінки. Вона також описала ще один цікавий епізод своїх стосунків з Трампом, який стався в 2007 році. У готельному номері вони разом дивилися шоу «Тиждень акул», аж тут зателефонувала Гілларі Клінтон, яка тоді змагалася з Бараком Обамою за роль кандидата в президенти від Демократичної партії.

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«Він говорив з нею про гонку, часто повторюючи щось про «наш план». Але навіть поки він говорив з Гілларі, вся його увага була прикута до акул», - пригадала Деніелс.

В книзі вона також зазначила, що Трамп насправді ніколи не хотів бути президентом США. Але коли він став помітним кандидатом на найвищу посаду в Америці у 2016 році, актриса почала боятися за свою безпеку через історію стосунків з ним. Тим більше, за рік до того їй вже погрожували, змушуючи мовчати про відносини з Трампом. Зрештою, в день виборів вона погодилася підписати угоду про нерозголошення за 130 тисяч доларів.

Актриса зазначила в своїх мемуарах, що їй було ніяково кожного разу, коли вона бачила Трампа по телевізору.

«У мене був секс з оцим, - говорила я собі. Щоразу», - зазначила порнозірка.

Президент США Дональд Трамп заперечує, що мав будь-які відносини з Деніелс. Хоча він визнав, що особисто наказав адвокату Майклу Коену заплатити актрисі за її мовчання.