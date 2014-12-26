Росія прийняла нову військову доктрину з урахуванням загрози від України

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційний сайт Кремля. Іншим указом колишня редакція визнана такою, що втратила чинність.

Документ вносить уточнення в чинну доктрину. Уточнення Військової доктрини Російської Федерації проведено на виконання рішення Ради Безпеки Росії від 5 липня 2013 року. Внесені в документ зміни схвалені на нараді Ради Безпеки Росії 19 грудня 2014 року.

Зміни, як і наказувала колишня Доктрина, внесені у зв'язку зі "зміною характеру воєнних небезпек і військових загроз, завдань у галузі забезпечення військової безпеки і оборони, а також умов розвитку Російської Федерації".

Як повідомив офіційний сайт Ради безпеки, зміни в першу чергу стосуються "появи нових загроз РФ, які проявилися в ситуації в Україні і навколо неї, а також події на півночі Африки, в Сирії, Іраку та Афганістані".

У новій редакції Військової доктрини РФ нарощування силового потенціалу НАТО віднесено до основних зовнішніх військових небезпек для Росії.

Читайте такожРосія проти світуПід основними військовими небезпеками нова версія доктрини розуміє "територіальні претензії до Російської Федерації та її союзників, втручання в їх внутрішні справи".

Документ вказує загалом 14 основних зовнішніх воєнних загроз для Росії, включаючи підривну діяльність іноземних спецслужб і організацій, зростання загрози екстремізму та тероризму в умовах недостатньо ефективної міжнародної співпраці у цій сфері, а також розповсюдження зброї масового ураження, ракет і ракетних технологій.

Російський уряд вірить, що попередня версія військової доктрини Росії була "оборонною".

"Збережено оборонний характер Доктрини, зроблено акцент на прихильність Росії до використання військової сили лише після вичерпання можливостей застосування заходів ненасильницького характеру", - йдеться в повідомленні Радбезу. - Залишилися колишніми принципи застосування Збройних Сил РФ і порядок застосування ядерної зброї".