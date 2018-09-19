«Усміхнений колобок»: сьогодні світ відзначає 36-й день народження смайлика (відео)

19 вересня відзначається незвичне свято – день народження електронного «смайлика».

У далекому 1982 році професор Скотт Фалман запропонував висловлювати настрій трьома символами.

Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування.

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Пізніше «смайлик» з'явився на листівках, футболках, рюкзаках, чашках та інших предметах.

За 36 років з'явилося безліч «смайликів», які несуть різне смислове і емоційне забарвлення. Однак перший «усміхнений колобок» досі не втрачає своєї популярності у всьому світі.