Business Insider: Росія стерла межу між війною і миром у Європі

У НАТО зрозуміли тактику Кремля і тепер хочуть, щоб альянс навчився їй протистояти.

Нові виклики для безпеки у Європі вимагають від НАТО уважності і готовності дати відповідь на них по-новому. За словами генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга, лінія між війною і миром стала менш чіткою. І винна в цьому Росія.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, що НАТО був створений в 1949 році для забезпечення спільної оборони Заходу від агресії СРСР, а також для відбудови і інтеграції Європи. Коли Західна Німеччина приєдналася до альянсу, Радянський Союз і кілька його держав-сателітів сформували так званий блок «Варшавського договору». Після розпаду комуністичної імперії, НАТО змінив свою увагу на проблеми в інших регіонах. Однак, після того, як Росія анексувала Крим і вторглася в Україну в 2014 році, західні союзники знову повернулися до проблем безпеки і стримування агресора у Європі.

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Столтенберг наголосив, що поки не бачить «будь-якої неминучої загрози» військової атаки проти НАТО з боку Росії чи будь-якого іншого ворога звичайними засобами.

«Але ми бачимо, як Росія оновлює свої Збройні сили і використовує військову силу проти сусідів, зокрема проти України», - наголосив він.

«Щоб гарантувати, що нічого схожого на події в Україні в 2014 році не станеться з будь-яким союзником НАТО, ми збільшили військову присутність у східній частині альянсу», - додав Столтенберг, нагадуючи про міжнародні сили, розгорнуті в Польщі, Литві, Латвії і Естонії. Також він нагадав, що альянс збільшив свої контингенти у Болгарії, Румунії і Чорному морі.

Разом з тим, генеральний секретар НАТО визнав, що сьогодні доводиться мати справу не лише зі звичайними загрозами.

«Ми, звісно, бачимо, як Росія влаштовує агресивні дії менш інтенсивні, нижче порогу статті 5 про спільну оборону. Це виклик, який означає, що нам потрібно адаптуватися до нового і більш вибагливого середовища у сфері безпеки, лінія між миром і війною в якому дуже розмита», - сказав Столтенберг.

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Росія і її маріонетки атакують сили НАТО в Східній Європі за допомогою хакерських методів і інформаційної війни. Вона влаштувала замасковану агресію проти України за допомогою так званих «зелених чоловічків». Такі нерегулярні тактики ставлять під питання можливість початку колективної оборони, створюючи так звану «сіру зону» в сфері безпеки, де напруга досить небезпечна, але не дотягує до відкритого конфлікту. За словами Столтенберга, такі замасковані тактики приховують вину сторін у початку війни і створюють затяжний період напруги, який відрізняється від того, що раніше вважалося початком конфлікту.

«Мене вчили, що є точна дата початку війни і точна дата її завершення. І вона відбувається завжди у чітко визначених географічних межах», - зізнався генсек НАТО, нагадавши для прикладу Другу світову війну.

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Він додав, що сьогодні конфліктам передують кібероперації. І дуже важко, хто точно і де здійснив атаку.

«Тож ми живемо у абсолютно новому оборонному середовищі з більш розмитою лінією між миром і війною. І зусилля Росії з підриву наших демократичних інститутів, втручання у наші політичні процеси – це нові види загроз, нові виклики. НАТО потрібно навчитися на них відповідати теж», - сказав Столтенберг, пригадавши про спробу Росії влаштувати переворот в Чорногорії і отруїти екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії.