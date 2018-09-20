Трамп роздав хот-доги і обійми в зруйнованій від урагану Кароліні (фото)
09:51, 20 вересня 2018Світ
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Він відвідав і Північну і Південну Кароліну: заходив у церкву, оглянув руйнування і обговорював з жителями роботу місцевої влади.
Президент США Дональд Трамп побував у постраждалих від урагану Флоренс районах, передає АВС7.
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На зустрічі з місцевими жителями Трамп роздавав хот-доги, обійми і слова підтримки.
«Америка сумує з вами і наші серця розбиті. Хай благословить вас бог. Ми ніколи не забудемо вашу втрату. Ми ніколи не покинемо вас», — сказав Трамп на брифінгу на морській базі в Хевлоці. Він відвідав і Північну і Південну Кароліну: заходив у церкву, оглянув руйнування і обговорював з жителями роботу місцевої влади.
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