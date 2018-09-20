Трамп роздав хот-доги і обійми в зруйнованій від урагану Кароліні (фото)

Він відвідав і Північну і Південну Кароліну: заходив у церкву, оглянув руйнування і обговорював з жителями роботу місцевої влади.

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