Півторарічного принца Джорджа через погану поведінку не взяли на різдвяну службу

"Мені шкода, що ми не взяли з собою Джорджа, але ви б його почули звідси, якби він був у церкві", - сказала мама принца, герцогиня Кембриджська Кетрін, яка зараз вагітна другою дитиною, повідомляє 5 канал.

Як пишуть британські ЗМІ, ще відколи Джордж був немовлям стало відомо про його непосидючість та гучний голос. Тоді його батько, принц Вільям, розповів, що дитина "гарчить, як лев".

Зазначається, що королева Єлизавета II досить суворо ставиться до дітей: наприклад, не дозволяє їм сидіти за одним столом з дорослими до тих пір, поки вони не навчаться користуватися ножем і виделкою. Очевидно, крики дитини в церкві також входять в список неприпустимих у присутності королеви вольностей.

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За традицією, королівська родина відсвяткувала Різдво у Норфолку, в маєтку Сандрінгем.

Щороку вранці 25 грудня всі члени сім'ї на чолі з королевою та її чоловіком герцогом Единбурзьким відвідують розташовану неподалік церкву Святої Марії Магдалини.

Цього разу крім принца Джорджа, на службу через хворобу не змогла піти дружина принца Чарльза герцогиня Корнуольська Камілла.