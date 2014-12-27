В Чорне море увійшов американський есмінець Donald Cook
01:48, 27 грудня 2014Світ
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Американський есмінець вже пройшов через Босфор в північному напрямку і входить в Чорне море.
В Чорне море увійшов американський есмінець Donald Cook / public.navy.mil
Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на Black Sea News.
Есмінець USS Donald Cook (DDG-75) типу Arleigh Burke, оснащений системою ПРО "Іджіс" і крилатими ракетами "Томагавк".
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На сайті 6-го флоту США повідомляється, що метою заходу корабля є підтримання миру і стабільності в регіоні та вдосконалення взаємодії з регіональними партнерами і союзниками США і НАТО.
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