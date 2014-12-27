В Чорне море увійшов американський есмінець Donald Cook

Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на Black Sea News.

Есмінець USS Donald Cook (DDG-75) типу Arleigh Burke, оснащений системою ПРО "Іджіс" і крилатими ракетами "Томагавк".

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На сайті 6-го флоту США повідомляється, що метою заходу корабля є підтримання миру і стабільності в регіоні та вдосконалення взаємодії з регіональними партнерами і союзниками США і НАТО.