Саакашвілі: Грузія підтримає Україну у боротьбі проти корупції

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Що стосується наших співвітчизників, ми повністю готові точно так само, як ми б'ємося на фронтах Донбасу, точно так само, як ваші громадяни боролися у нас, піти на фронт боротьби з корупцією", — підкреслив Саакашвілі.

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За його словами, проблеми України є проблемами Грузії.

"Це наша спільна боротьба. Найбільш інтелектуальні наші люди готові допомогти, порадити, взяти участь. Україна зараз — не просто країна. Це велика ідея. Будь-яка порядна людина сьогодні — українець. А грузин — двічі українець. Якщо Україна не прорветься, у нашої країни теж буде не дуже хороше майбутнє", — сказав екс-грузинський президент.