Британія і Франція підняли бойові літаки в небо через підозрілі винищувачі Росії

Російський літак перехопили над Північним морем.

Бойові літаки Франції і Великої Британії були швидко підняті в небо, щоб простежити за підозрілим російським винищувачем, який літав над Північним морем сьогодні.

Як сказав Reuters прес-секретар французьких ВПС Сіріль Дювів’є, у регіоні було виявлено кілька російських літаків. Однак, вони поводилися не вороже.

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«Були запущені стандартні механізми відповіді. Винищувачі класу Rafale були підняті сьогодні вранці з бази в Сен-Діз’є разом з літаком-заправником. Вони зайняли позиції, з яких вони могли почати можливе втручання», - пояснив Дювів’є.

Військово-повітряні сили Великої Британії, у свою чергу, повідомили, що досить часто стежать за російськими літаками біля свого повітряного простору. Також минулого місяця вони перехопили російські бойові літаки над Румунією. За словами державного міністра збройних сил Марка Ланкастера, «Росія стає все більш зухвалою».