Американця визнали невинуватим після 27 років в'язниці (відео)

Чи покарають тих, хто засудив невинуватого чоловіка, невідомо. За 27-м років чиновники змінили роботу або пішли на пенсію.

Розслідування, яке провів американський журнал про гольф, допомогло звільнити після 27 років у в'язниці невинувату людину й талановитого художника, заарештованого за злочин, якого він не скоював.

Як йдеться в сюжеті ТСН, він виходить з суду вільною людиною - після 27 років в'язниці. Прихильники вітають Валентино Діксона оплесками, і одразу цікавляться - чи буде він малювати далі.

"Я продовжу займатися мистецтвом, я малював по 10 годин на день, тож з нетерпінням хочу повернутися до цього. Мама купила для мене великий мольберт - мені доводилось малювати на невеликій дошці, тож з нетерпінням хочу його випробувати", - ділиться незаконно засуджений.

За ґратами він випадково відкрив у собі талант художника і заходився малювати поля для гольфу. Саме через малюнки на талановитого в'язня звернув увагу журнал про гольф. Кореспонденти взялися розповісти його історію і провели власне розслідування. Під час якого виявили - чоловік таки не винен.

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Двадцять сім років тому Валентино просто прийшов на вечірку. Там виникла бійка та прогриміли постріли. Чоловік каже, участі у зіткненні не брав і поїхав з місця інциденту. Про те, що на вечірці загинув 17-річний хлопець, не знав, аж поки за ним не прийшла поліція.

"Друзі зателефонували мені, сказали, що поліція шукає його. І наступне, що відбувається - приходить багато поліції та приставляє їхні пістолети до його голови", - пригадує мати Валентино Барбара Діксон.

Діксона раніше судили за зберігання наркотиків. Пістолет, з якого застрелили хлопця на вечірці, належав йому, хоча свідки не могли сказати, хто саме з нього стріляв. Валентино кинули за ґрати на 39 років.

Він відсидів дві третини строку, поки знайшлися волонтери, студенти юридичного університету, які взялися шукати вбивцю. Вони знову опитали всіх, хто був на вечірці, серед яких був і Ламмар Скотт. Ув'язнений за інший злочин чоловік зізнався - стріляв саме він.

"Містер Діксон не винен у вбивстві і стрілянині, за які його засудили. Але він приніс зброю на місце інциденту, це був його пістолет", - повідомляє прокурор Джон Флінн.

Прокурор каже - вважає правильним своє рішення випустити чоловіка. Адже за незаконне володіння зброєю той вже розплатився. Чи покарають тих, хто засудив невинуватого чоловіка, невідомо. За 27-м років чиновники змінили роботу або пішли на пенсію.

Хоча, звільнений Валентино мститися і не хоче. У найближчих планах - насолодитися спілкуванням з рідними. Поки він був у в'язниці, в нього виросла донька і народилися двоє онуків.